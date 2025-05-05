Цена биткойна может взлететь из-за кризиса доллара: прогноз от миллиардера

Американский инвестор Тим Дрейпер утверждает, что биткойн может стоить бесконечное количество долларов. Причина этому – геополитические напряжения и приближающийся кризис доллара.

Почему цена биткойна может взлететь

Биткойн в конечном счете может быть оценен бесконечно в долларах, если текущие монетарные тенденции и геополитические напряжения продолжатся, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Bitcoin.com.

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Известный ранними инвестициями в биткойн венчурный капиталист Тим Дрейпер говорит, что индикатор доллара США переживает худшее начало года за четыре десятилетия. Поэтому если геополитические напряжения значительно обострятся, доверие к доллару может еще больше снизиться.

Так во время Гражданской войны конфедеративный доллар – сначала равный в стоимости с долларом США – пережил гиперинфляцию и обесценился до соотношения 10 миллионов к 1 относительно доллара США. Когда доверие ухудшилось, люди начали обменивать его на доллары США:

Биткойн, с другой стороны, будет продолжать иметь открытый и прозрачный учет и будет легко храниться. И забудьте о золоте. Оно не играет в той же лиге, что и биткойн, а имеет реальные вызовы по хранению и транспортировке,

– говорит Тим Дрейпер.

Взлет цены биткойна предусматривают аналитики

Аналитики Standard Chartered прогнозируют стремительный рост цены до 120 000 долларов во втором квартале 2025 года и до 200 000 долларов до конца года.

По словам главы исследовательского отдела цифровых активов Джеффри Кендрика, инвесторы покупают биткойны после того, как 9 апреля президент Дональд Трамп объявил о 90-дневной паузе в пошлинах для всех стран, кроме Китая. Тогда же биткоин покупали и азиатские инвесторы.