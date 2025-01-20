Биткоины на помойке

В 2013 году мужчина потерял жесткий диск, где было около 8 000 биткойнов на сумму более 750 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Узнав, какую ценность имеет потерянная криптовалюта, он обратился к городским властям с просьбой разрешить раскопать свалку для поиска диска. Однако, администрация отказала, ссылаясь на экологические и финансовые риски.

Джеймс Гауэллс, которого журналисты называют одним из первых майнеров криптовалюты, добыл биткойны еще в 2009 году. Тогда он оставил жесткий диск с цифровой валютой, но забыл о ней.

Интересно! Впоследствии он случайно пролил кофе на компьютер, разобрал устройство, продал некоторые его компоненты, а диск оставил для хранения. Однако, через несколько лет, не подозревая о будущей ценности данных, мужчина случайно выбросил "винчестер" в мусор.

Суды за раскопки

На протяжении лет британец неоднократно обращался к городским властям с просьбой разрешить поиски потерянной криптовалюты. Однако получил отказ, поскольку по закону жесткий диск теперь принадлежит владельцу свалки, а раскопки там запрещены из-за экологических норм.

Почему власти не дают разрешение Чтобы добиться разрешения на раскопки или получить компенсацию в размере 495 миллионов фунтов стерлингов, Гауэллс подал иск в суд. СМИ сообщают, что мужчина даже предлагал городским властям 10% от полученных средств, если он найдет диск и продаст криптовалюту. Местные власти просили суд отклонить иск, аргументируя это тем, что предложение напоминает "подкуп совета". Суд поддержал их позицию, оставив иск без удовлетворения.

Кстати! Объем свалки, где человек ищет диск, превышает 1,4 миллиона тонн. Несмотря на это, Джеймс Гауэллс утверждает, что уже смог определить приблизительное местоположение своего жесткого диска и предлагает ограничить обследование до 100 тысяч тонн отходов.