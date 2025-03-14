Как будет меняться стоимость лекарств в Украине

Президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий отмечает, что на стоимость лекарств влияет много факторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Читайте также Экс-руководителей крупной немецкой компании будут судить: как это связано с оккупированным Крымом

По словам Багрия, необходимо учитывать следующие факторы:

логистика;

война;

стоимость сырья;

стабильность энергоснабжения;

маркетинговые договоры и так далее.

Петр Багрий Президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Сейчас идет работа над следующими примерно 200 – 250 позициями препаратов, наименований, на которые также будет снижена цена. Она не будет снижена на все 30% – что-то будет на 30%, что-то на 40%, что-то на 20%, это уже рыночная ситуация определяет.

Багрий замечает, что, по состоянию на теперь, на украинском рынке 118 лицензий на производство лекарств.

Конкуренция у нас чрезвычайно высокая в этом сегменте. Что касается дистрибуции, есть более 350 лицензий на оптовую деятельность в Украине, но реально на рынке два дистрибьютора владеют 80% рынка,

– говорит Багрий.

Обратите внимание! Президент ассоциации указывает, что анализ наценок дистрибьюторов демонстрирует их пребывание в среднем на уровне 10 – 12%.

Вопрос в том, что есть борьба за доступ на полку. Поскольку фармацевтический рынок генерический, производители выпускают одно и то же действующее вещество, одинаковую продукцию, они борются за полку в этой аптеке. Здесь уже так называемые маркетинговые договоры: чтобы попасть туда (в аптеку – 24 Канал), надо заплатить, и соответственно, это приводит к росту цены,

– отмечает Багрий.

Как говорит Багрий, примерно 75 – 80% рынка занимает 5 аптечных сетей. Между ними и происходит наибольшая конкуренция.

Напомним! В Украине уже подешевело примерно 100 лекарств.