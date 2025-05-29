Вырастет на десятки тысяч: сыновья Трампа спрогнозировали цену биткоина

Сыновья президента США Дональда Трампа предсказывают биткоину стремительный рост за следующие полтора года. Успех криптовалюты они объясняют большим спросом на цифровое золото.

Какую цену биткоина прогнозируют потомки Трампа

Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп убеждены, что цена биткоина вырастет до 170 000 долларов еще до конца 2026 года. Об этом они заявили во время выступления на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, сообщает 24 канал со ссылкой на Минфин.

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По мнению Эрика Трампа, рост стоимости биткоина обусловлен большим спросом, который сейчас превышает предложение.

0,1 BTC скоро будет большим имущественным состоянием,

– отметил он.

Сыновья Трампа рассказали, что сейчас все больше инвесторов по всему миру разрабатывают стратегии биткоин-резервов, в том числе королевские семьи и частные офисы.

Важно! Эрик Трамп отметил, что тренд на биткоин-резервы имеет глобальный характер и сейчас все больше охватывает страны Ближнего Востока, Азии и Африки.

Почему сыновья Трампа интересуются биткойном

Дональд младший и Эрик Трамп тесно связаны с проектами в сфере криптовалюты. В частности они имеют связи с платформой World Liberty Financial и майнинговой компанией American Bitcoin, которая уже в этом году хочет выйти на биржу.

Эрик Трамп рассказал, что интересом к криптоиндустрии они обязаны предпринимателю Майклу Сейлору. Он даже посоветовал братьям заложить курорт Мар-а-Лаго, чтобы сделать инвестиции в первую криптовалюту.

Кто такой Майкл Сейлор Майкл Сейлор – американский предприниматель и большой сторонник Bitcoin. Он является соучредителем Strategy – компании которая предлагает бизнес-аналитику и разрабатывает стратегию криптоинвестиций.

Теперь сыновья Трампа считают, что цифровые активы делают финансовую систему прозрачной, дешевле и более функциональной, защищенной от коррупции.

Стоит знать! Биткоин за последний месяц вырос в цене на 50%, на прошлой неделе достиг рекорда в 111 965 долларов. Это стимулировало многие компании скупать криптовалюту.