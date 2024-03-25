Цена биткойна снова растет: остается ли криптовалюта в приоритете у инвесторов

Цена биткойна снова пошла вверх после заметного обвала. Так за последние сутки он вырос более чем на 2%. Вернулась к росту и другая популярная криптовалюта – эфир.

Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на утро 25 марта выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 66,80 тысячи доллара за монету (+2,41% за сутки);

(BTC) – 66,80 тысячи доллара за монету (+2,41% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,43 тысячи доллара за монету (+1,57% за сутки).

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Биткойн все еще в приоритете у инвесторов

Аналитики инвестиционной компании BlackRock отмечают, что биткойн в большинстве случаев остается в приоритете среди их клиентов, передает Bitcoin Magazine. Глава отдела цифровых активов BlackRock Роберт Митник, говоря о будущем главного цифрового актива на Уолл-стрит, выразил оптимизм относительно конвергенции традиционных финансов и новых технологических достижений.

В результате мы ожидаем, что произойдет конвергенция, когда лучшее из старой системы и новой технологии сольется в новую инфраструктурную систему в сфере финансов,

– заявил представитель BlackRock.

На прошлой неделе совокупный отток капитала из спотовых биткойн-ETF 742 миллионов долларов. Однако эксперты ожидают, что в ближайшие дни возобновится приток средств в биткойн-ETF.