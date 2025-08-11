Как выросла цена биткойна?

Крупнейшая криптовалюта мира росла на 3,3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Секретная служба США конфисковала 400 миллионов долларов криптовалюты благодаря мошенничеству

Биткойн поднялся до исторического максимума, поскольку спрос со стороны институциональных инвесторов и покупателей корпоративных казначейских облигаций поднимает рынок цифровых активов.

Криптовалюта выросла на 3,3% до отметки в 122 000 долларов, что не намного меньше предыдущего рекорда, установленного в середине июля. Для биткойна следующей важной вехой является предыдущий исторический максимум в 123 205 долларов. Тогда биткойн обновил рекорд в цене.

Почему выросла цена биткойна?

Этот рост происходит на фоне растущего интереса к криптовалютам среди крупных инвесторов. Так называемые казначейские компании цифровых активов – компании, переходящие на накопление криптовалют – на сегодня накопили запасы биткойнов на сумму 113 миллиардов долларов, согласно данным, собранными Coingecko.

Рост биткойна до рекордных максимумов поддерживается стабильным притоком средств в корпоративные казначейские облигации и изменением настроений после новых тарифов США на импортные золотые слитки,

– сказала Рэйчел Лукас, криптоаналитик BTC Markets.

По ее словам, поскольку золото сталкивается с проблемами в поставках и политическими рисками, роль биткойна как беспошлинного средства растет среди инвесторов.