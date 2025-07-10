Биткойн обновил рекорд в цене: сколько сейчас стоит криптовалюта

Стоимость биткойна начала стремительно расти, в частности в течение 10-11 июля. Это явление связывают с Трампом.

Как взлетел биткоин

По состоянию на 10:00 11 июля стоимость биткойна составляет 117 685,37 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на крипто-сайт CoinMarketCap.

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Так за последние 24 часа биткойн вырос на 6,14%. С начала года курс биткойна повысился на 19%, за последние 12 месяцев – почти вдвое.

Как отмечает Reuters, это произошло "на фоне активного спроса от институциональных инвесторов и благоприятной политики администрации президента США Дональда Трампа".

Кроме того, Trump Media & Technology Group, компания, владеющая социальной сетью Truth Social, планирует запуск ETF с инвестициями в биткойн, что также подогрело заинтересованность активом.

Биткойн – единственный известный мне актив, который становится менее рискованным по мере роста в размере,

– говорит глава Professional Capital Management Энтони Помплиано.

Какую цену биткойна прогнозируют потомки Трампа

Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп убеждены, что цена биткойна вырастет до 170 000 долларов еще до конца 2026 года.

По мнению Эрика Трампа, рост стоимости биткойна обусловлен большим спросом, который сейчас превышает предложение.

0,1 BTC скоро будет большим имущественным состоянием,

– отметил он.

Сыновья Трампа рассказали, что сейчас все больше инвесторов по всему миру разрабатывают стратегии биткойн-резервов, в том числе королевские семьи и частные офисы.

