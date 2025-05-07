Как геополитическая ситуация повлияла на биткоин

По данным рынка, инвесторы массово переходят к цифровым активам как к "тихой гавани" – прежде всего из-за усиления геополитического напряжения в Южной Азии, передает 24 Канал со ссылкой на incrypted.

Читайте также Цена биткойна может взлететь из-за кризиса доллара: прогноз от миллиардера

На фоне стремительного роста курса биткойна до 97 500 долларов, показатель его доминирования на крипторынке также достиг максимума за последние несколько лет – 65,27%. Это самый высокий уровень с января 2021 года, что свидетельствует об усилении роли BTC среди других цифровых активов.

Параллельно аналитики отмечают, что переговоры между Вашингтоном и Пекином о возможном смягчении пошлин создали дополнительный спрос на биткойн как средство хеджирования рисков, связанных с традиционными валютами.

Выросли и другие криптовалюты

Согласно данным CryptoRank, рост зафиксирован и среди большинства криптовалют из топ-10 по капитализации. Ethereum закрепился выше отметки 1 800 долларов, а лидером по суточному приросту стала Cardano (ADA). Аналитики указывают на растущий интерес инвесторов к альткоинам на фоне общего подъема рынка.

Обратите внимание! Параллельно увеличился объем ликвидаций на фьючерсном рынке: за сутки трейдеры потеряли около 315 миллионов долларов, свидетельствуют данные CoinGlass. Это свидетельствует о росте волатильности и активности трейдинга в условиях нестабильной геополитики.