Доставка еды и даже попкорн: на чем можно сэкономить деньги
Источник:Суспильне
Часто мы иногда не задумываемся над тем, что есть вещи, на которые мы зря тратим деньги. Это и покупка безделушек, и вкусненькое "на вечер", и попкорн в кинотеатре.
Из-за нестабильной ситуации в стране, многим из нас придется пересмотреть собственный бюджет, а именно то, на что мы тратим немалые суммы. Это может быть как сезонное обновление, так и якобы дешевые поездки, которые действительно забирают немалую часть заработной платы.
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Начните с прекращения поездок "на выходные"
Когда мы видим скидки на билеты на лоукост, мы не задумываемся, что заграничное путешествие, особенно украинцам, обойдется достаточно дорого. Ведь из-за военного положения прямых авиаперелетов из Украины у нас нет. Поэтому дополнительно мы должны тратить еще на дорогу в страну с которой будем совершать полет.
- Поездки и полеты "на выходные";
Даже маленькое заграничное путешествие – это, кроме полета, еще плата за жилье, еду и покупки. Это было нестрашно в спокойное время, когда была стабильная работа. Сейчас все может кардинально измениться.
- Сезонное обновление гардероба;
Такие покупки одежды иногда даже бесполезны, ведь в вашем шкафу найдется куча вещей, которые вы еще даже не успели поносить. Поэтому старайтесь минимизировать еженедельные походы в торговые центры. Это сэкономит ваш бюджет. А выглядеть красиво можно даже в чистых джинсах и черном гольфе. Кроме того, люди часто переплачивают за "фирменные вещи" раскрученных брендов.
- Новый смартфон;
Не стоит жить очередной иллюзией о том, что новый телефон сделает вас более успешным. Поэтому, пока ваш телефон не сломался, ходите с ним. А если сломался – попробуйте починить. А людям, пытающимся продемонстрировать свою "статусность" через гаджеты, стоит напомнить, что смартфон – это всего лишь инструмент.
- Пустяки в дом;
Аксессуары – это вроде бы и красиво, но чрезмерное их количество просто бессмысленно. Надо прекратить совершать такие импульсивные покупки. Лучше меньше вещей на дому, но качественных и функциональных.
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Еда "пожирает" наш бюджет
Да, вам не показалось. То же вкусненькое "на вечер", или же 4 кофе в день, делают наш кошелек более пустым.
Вот считаем: ежедневно обедать в кафе уже как ритуал, а кофе в любимом кафе добавляет настроения, кроме того, что-нибудь хорошее к фильму вечером. Так за месяц и набегает немалая сумма, которую можно было бы сэкономить.
- Попкорн в кино;
К сожалению, в наших кинотеатрах большое ведерко попкорна и кока-колы могут стоить больше, чем билет на фильм. Потому есть лучший вариант: попробуйте поесть перед фильмом.
- Доставка;
Это конечно удобно, но вы можете и самостоятельно потратить время на прогулку в заведение, к примеру, укрепляющее ваше здоровье. Плюс это экономит ваш бюджет.