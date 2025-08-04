Россия может столкнуться с дефицитом бензина уже в августе. И это несмотря на запрет на экспорт.

Что происходит с бензином в России?

Причинами являются низкие внутренние запасы, пиковый сезонный спрос и ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Запрет, который был введен в понедельник и должен продлиться до 31 августа, направлен на стабилизацию внутреннего рынка и предотвращение социально чувствительного роста цен на топливо,

– отметили в материале.

Однако трейдеры считают, что этого будет недостаточно для сбалансирования рынка. Дело в том, что объемы экспорта бензина значительно меньше внутреннего потребления и даже полное перенаправление этих объемов на внутренний рынок не сможет удовлетворить спрос.

Обратите внимание! Ожидается, что государственные регуляторы заставят нефтекомпании увеличить продажи на внутреннем рынке и отложить запланированные ремонты заводов.

В частности в этом году частные сети автозаправок не создали достаточных запасов топлива для покрытия высокого летнего спроса. Это связано с скачком процентных ставок до 20%, что сделало займы для закупки топлива заранее слишком дорогими.

Сейчас производство бензина находится на нормальном для лета уровне. Продажи также соответствуют ожиданиям. Но частным трейдерам не хватает запасов,

– отметил представитель крупной нефтяной компании.

Частые задержки авиарейсов в российских аэропортах также привели к росту потребления бензина. Причиной является то, что пассажиры пересаживаются на собственные авто.

Заметьте! По мнению участников рынка и отраслевых экспертов, дефицит бензина, вероятно, продлится до сентября. Цены могут снизиться в октябре, когда ремонты на НПЗ завершатся, а сезонный спрос уменьшится.