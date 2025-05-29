Засчитывается ли декретный отпуск в страховой стаж женщины

В Украине женщины имеют право на декретный отпуск в связи с рождением ребенка. При назначении пенсии декрет может учитываться в страховой стаж, но не всегда.

Когда декрет засчитывается в страховой стаж

Во время рождения ребенка женщина может оформить отпуск в связи с беременностью и родами. Он длится 126 календарных дней и полностью засчитывается в страховой стаж, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Отпуск в связи с беременностью и родами состоит из двух частей – 70 дней до родов и 56 после. Чтобы его получить женщина должна подать работодателю справку о временной непригодности, полученную у врача.

В некоторых случаях декрет в связи с беременностью и родами может длиться дольше – до 140 и даже 180 дней. Отпуск продлевают при условии:

осложнений во время родов;

рождения двух и более детей.

Важно! Помощь во время декрета в связи с родами женщине выплачивает Фонд социального страхования в размере 100 % от средней заработной платы.

Когда декрет может не учитываться в стаж

Кроме декрета из-за родов, женщина имеет право на отпуск по уходу за ребенком. Его предоставляют сразу после завершения первого, то есть на 57 день после родов. Продолжается такой отпуск до достижения ребенком трех лет. В это время женщине не выплачивают заработную плату.

Период отпуска по уходу за ребенком до трех лет засчитывают в страховой стаж для неработающих женщин. Это касается периода до 2004 года. Если женщина работала, то страховой стаж ей зачислят по записям в трудовой книжке, а сведения о детях учитывать не будут.

Декретный отпуск после 2004 года засчитывается по-другому. В эти годы принимаются во внимание прежде всего страховые взносы. В страховой стаж женщины засчитают:

периоды, когда женщина работала и предприятие платило за нее страховые взносы в Пенсионный фонд;

время, когда женщина получала пособие по уходу за ребенком до трех лет, если это подтверждено в реестре застрахованных лиц.

Стоит знать! В случае, когда женщина определенное время не работала и родила ребенка, то декрет учтут в общий страховой стаж, но не более трех лет. Для этого необходимо подать в Пенсионный фонд свидетельство о рождении ребенка.