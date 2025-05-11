Кто имеет право на получение выплаты

Право на помощь при рождении имеет один из родителей ребенка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Также деньги может получить опекун, который постоянно проживает вместе с новорожденным и будет находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Размер пособия составляет 41 280 гривен. Выплата осуществляется единовременно в размере 10 320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение 36 месяцев равными частями (по 860 гривен ежемесячно).

Как получить помощь

Онлайн:

Офлайн:

Заполните заявку на получение комплексной услуги "еМалятко". Обратитесь в орган социальной защиты населения или ЦНАП по месту жительства.

Необходимые документы

паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП;

справка о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);

свидетельство о рождении ребенка;

номер банковского счета для социальных выплат;

опекунам – решение суда об установлении опеки;

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Важно! Для получения услуги "еМалятко" обращаться нужно в течение 30 дней со дня рождения ребенка.