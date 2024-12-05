Какие вклады остаются популярными среди украинцев

Для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев спрогнозировал, что изменения ставок по вкладам маловероятны и они будут происходить только в контексте акционных предложений с добавлением 0,5 – 1% к имеющимся базовым ставкам.

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Кроме того, по-прежнему, наиболее популярными будут оставаться 2 типа вкладов:

ультракороткие (от 3 месяцев) со средними ставками 9,5 – 10% годовых,

со средними ставками 9,5 – 10% годовых, вклады на срок от 1 года со средней доходностью в 13% годовых.

Сейчас количество новых гривневых вкладчиков, открывающих ультракороткие и долговременные вклады распределено почти поровну.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Однако мотивы у всех разные: ультракороткие вклады интересуют преимущественно тех граждан, кто хочет обезопасить на непродолжительное время свои сбережения от обесценивания, а также использовать депозит, как своеобразный "сейф". На фоне инфляции, которая в конце года "подскочила" до 10%, а также "сплошная неизвестность" зимы мотивируют часть граждан позаботиться о собственных сбережениях.

В то же время те же, кто заинтересованы в размещении средств на более длительный срок, пользуются желанием не только сохранить средства от инфляции, а еще получить определенный пассивный доход, который к слову пока не превышает 3%.

Понимаем, что этот показатель достаточно изменчив и будет зависеть от инфляции в течение действия вклада,

– добавляет Замотаев.

Обратите внимание! По итогам банкира Замотаев, следующей неделе ситуация в сегменте депозитов будет оставаться динамичной в плане привлечения новых клиентов, однако вряд ли ставки по гривневым вкладам будут существенно меняться, кроме акционных предложений.