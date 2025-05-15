Чего ожидать от депозитных ставок на следующей неделе

В период с 19 по 25 мая ситуация с депозитами постепенно стабилизируется. К концу мая окончательно будут сформированы тренды на ближайшие 2-3 месяца.

Что будет с депозитными ставками

Как отмечает банкир Дмитрий Замотаев, большинство банков уже завершают период, когда предлагали повышенные ставки для новых клиентов, передает 24 Канал.

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Некоторые из них могут прекратить акционные предложения с "увеличенной" доходностью на 1-1,5 процентные пункты.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА

В целом учитывая монетарные планы Нацбанка, средние ставки не пересекут отметку в 14,5% годовых – на наиболее востребованные вклады сроком от 6 месяцев до 9 месяцев. На остальные вклады средние ставки будут варьироваться от 13% до 14% годовых. Как и неделю назад максимальные ставки с учетом стартовых бонусов могут достигать 17% годовых.

По его словам, можно сделать вывод, что вкладчики уже адаптировались к новым условиям и воспринимают депозиты как способ хотя бы частично "уберечь деньги от обесценивания, а по-простому – проиндексировать их на инфляционный рост".

Конечно в обществе накопились ожидания завершения войны, есть множество рисков, связанных с военными и экономическими обстоятельствами, однако на принятие решения о размещении средств в банках будут влиять прежде всего условия депозитов и дополнительные возможности, как, например, пополнение депозита, минимальные потери в случае форс-мажорной потребности в досрочном расторжении депозитного соглашения и т.д,

– добавляет эксперт.

Ожидается, что в ближайшие недели конкуренция между банками за новых клиентов усилится. Но побеждать будут те, кто, кроме хороших процентов, предложит удобный онлайн-сервис, гибкие условия и простое управление депозитом через мобильное приложение.