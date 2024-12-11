Чего ждать от депозитов в 2025 году

Несмотря на увеличение военного сбора с 1,5% до 5% каких-то глобальных изменений по размещению средств на депозитах не предвидится, передает 24 Канал со ссылкой на слова банкира Дмитрия Замотаева.

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По словам банкира, между коммерческими банками продолжится период значительной конкуренции за новых вкладчиков.

Важно! В первые месяцы грядущего года размер учетной ставки, как и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которых формируется доходность вкладов для граждан, вероятнее всего останется без изменений, то есть это 13% и 15,5% соответственно.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка В ноябре и декабре текущего года фиксируется ускорение инфляции до 10%. По прогнозам Нацбанка, эта тенденция сохранится и в начале 2025 года. Именно поэтому сейчас отсутствуют экономические условия для снижения учетной ставки и ставки по 3-месячным депсертификатам.

В первом квартале 2025 года средние ставки по гривневым вкладам будут такими:

Ультракороткие вклады со сроком размещения от 3 месяцев до 6 месяцев – 9,5% годовых,

– 9,5% годовых, Вклады на срок от 9 месяцев до 1 года – 11% годовых,

– 11% годовых, Вклады от 1 года до 2,5 лет – 13% годовых.

Обратите внимание! Количество новых вкладов лиц может вырасти в первом квартале следующего года. Но их активность будет зависеть от факторов, таких как инфляция, ситуация на валютном рынке, объем финпомощи, объем валютных резервов страны и тому подобное.