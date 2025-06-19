Чего ожидать от депозитных ставок

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Канала сообщил, что уже 24 июля на следующем заседании монетарного комитета НБУ могут произойти определенные изменения.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобал Банка Мы предполагаем, что регулятор может синхронно снизить и учетную ставку и ставку по депсертификатам на 0,5 п.п. (до 15% и 18,5% соответственно). Это будет означать, что в депозитном сегменте начнется новый тренд на постепенное снижение доходности по гривневым вкладам. То есть у граждан фактически остался месяц для того, чтобы разместить средства по максимальным ставкам.

Сейчас средние ставки доходности в зависимости от срока вклада, варьируются от 13% до 14,5% годовых. При этом максимальный доход можно получить, разместив средства на срок 6-9 месяцев и 1 год. Именно на эти виды депозитов фиксируются самые большие ставки, что могут достигать 17% годовых.

Когда ставки начнут снижаться

По словам Дмитрия Замотаева, сейчас в банковском секторе продолжается активная "борьба" за вкладчиков, однако акценты постепенно смещаются. Если еще несколько недель назад некоторые учреждения были готовы стимулировать клиентов разовыми бонусами за открытие депозитов, то сейчас фокус конкуренции смещается в сторону нематериальных преимуществ и выгод.

Речь идет о качестве клиентского сервиса, функциональности мобильных приложений, удобства обслуживания, а также гибкости депозитных продуктов в вопросах пополнения вклада, досрочного снятия средств и тому подобное.

Поэтому, по мнению эксперта, по всем признакам подходит к концу период самых высоких ставок по депозитам. Развитие экономики, укрощенная инфляция будет побуждать регулятора к большей лояльности в вопросе укрепления гривны. Поэтому можно ожидать, что ближе к концу лета ставки по гривневым вкладам и кредитам начнут медленно снижаться.