Какой будет ситуация на рынке

Как рассказал для 24 Канала Дмитрий Замотаев, предыдущие ожидания рынка свидетельствовали о том, что учетная ставка останется без изменений, что соответственно не будет побуждать банки к пересмотру политики привлечения вкладов населения.

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В зависимости от срока вклада, средняя доходность будет варьироваться в пределах 13 – 14,14 5% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка На фоне постепенного снижения инфляционного давления такие ставки выглядят достаточно привлекательно – тем более, что риски стремительного обесценивания гривны пока отсутствуют.

Замотаев добавляет, что наиболее привлекательными, по-прежнему, будут оставаться депозиты на срок от полугода до 9 месяцев, а также на один год. Дело в том, что именно эти сроки банки предлагают самые высокие проценты.

Кроме того, еще можно будет встретить так называемые бонусные программы – надбавки к основной ставке на уровне 1 – 1,5 процентных пункта. Благодаря бонусам, в отдельных случаях можно зафиксировать доходность на уровне до 16% годовых,

– говорит банкир.

Что с валютными депозитами

Известно, что валютные депозиты, по-прежнему, не вызывают у потенциальных вкладчиков особого "восторга", ведь их доходность в пересчете на гривну не перекрывает инфляцию.

Заметьте! Сейчас можно говорить, что средние ставки по долларовым вкладам приближаются к 1,3 – 1% годовых, а по евровым – до 1 – 0,8% годовых.

Впрочем особого оттока клиентов не будет наблюдаться. Сейчас валютные вклады – это механизм диверсифицировать риски, то есть клиенты часто используют их для возможности сохранения лишь части состояния.