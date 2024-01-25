Держава має резерв, що дозволить вчасно здійснювати соцвиплати - Жолнович

Україна має резерв коштів, який дозволить вчасно здійснювати соціальні виплати населенню незалежно від рішення щодо фінансової допомоги з боку ЄС та інших міжнародних партнерів.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

«Коли ми говоримо про виплату пенсій, то орієнтуємося на наші внутрішні національні резерви і сплату єдиного соціального внеску, який зараз у принципі покриває видатки на пенсії за віком», - зазначила вона.

За словами міністра, кошти державного резерву «залежать тільки від наших українських громадян, платників єдиного соціального внеску, і, зокрема, від наших військових, які із своїх зарплат перераховують внесок і таким чином наповнюють Пенсійний фонд».

Водночас Жолнович зауважила, що інші соціальні видатки напряму залежать від міжнародної допомоги.

Вона нагадала, що наприкінці листопада 2023 року було ухвалено угоду із Світовим банком за підтримки уряду Японії на 1,2 мільярда доларів. «Власне, ці кошти якраз чітко йдуть на допомогу найбільш уразливим категоріям населення», - поінформувала урядовиця.

З цих коштів було виплачено допомогу громадянам в грудні, січні, передбачається, що з них покриють допомоги в лютому та березні.

«Тому у нас є запас коштів, які дозволять вчасно виконувати всі свої зобов’язання незалежно від тих чи інших обставин і схвалення фінансової допомоги іншими країнами», - акцентувала очільниця Мінсоцполітики.

Також вона нагадала, що Велика Британія, низка інших європейських країн готові надавати цільову підтримку, щоб Україна мала можливість покрити кризові видатки, зокрема соціальні. «Тобто навіть якщо не буде досягнуто погодження на рівні всього ЄС про виділення траншу, то ми точно маємо погодження ряду цих країн», - резюмувала Жолнович.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава впродовж 2024 року вчасно виплачуватиме громадянам соціальні виплати.