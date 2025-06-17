В России снизились доходы от экспорта нефти

В частности они были на 4 миллиарда долларов ниже уровня мая 2024 года, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в мае сократился на 0,23 миллиона баррелей в сутки – до 7,3 миллиона баррелей в сутки. Это на 0,38 миллиона баррелей меньше, чем в мае 2024 года.

В то же время отгрузки российской нефти в мае 2025 года оставались на уровне предыдущего месяца – 4,7 миллиона баррелей в сутки. Но это на 0,02 миллиона баррелей в сутки меньше, чем год назад,

– отметили российские медиа.

Обратите внимание! Экспорт нефтепродуктов в мае 2025 года уменьшился по сравнению с апрелем на 0,2 миллиона баррелей в сутки, а в годовом измерении – на 0,1 миллиона баррелей, до 2,6 миллиона баррелей в сутки.