Что произошло с акциями индийских производителей лекарств

После этого заявления индекс Nifty 50 вырос на 2,5%, тогда как фармацевтические акции преимущественно снизились, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трамп откровенно разочарован: WSJ рассказало о настроениях в США на фоне провала 30-дневного перемирия

Sun Pharma потеряла 4,6%, Biocon – почти 3%, Divi's Laboratories и Lupin – по 2%, а Zydus Life и Cipla – по 0,7%. Акции NIPHARM упали на 1,6%.

Снижение вызвано опасениями относительно будущих доходов на рынке США, который обеспечивает около трети индийского экспорта лекарств. В прошлом финансовом году этот экспорт достиг около 9 миллиардов долларов, показав прирост в 16%.

Что за пост написал Трамп

Президент США Дональд Трамп заинтриговал СМИ и общественность анонсом "самого важного поста, что когда-либо публиковал".

По словам Трампа, американские потребители годами платили в 5-10 раз больше за те же самые медикаменты, что и граждане других стран, хотя препараты изготавливают одни и те же компании. Он заявил, что демократы не могли этого сделать много лет.

Поэтому я рад объявить, что завтра утром в Белом доме в 9:00 утра я подпишу один из важнейших указов в истории нашей страны Цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты будут СНИЖЕНЫ почти мгновенно на 30 – 80%,

– заявил Трамп.

При этом он отметил, что цены на лекарства в других странах вырастут, якобы из-за "выравнивания глобального фармацевтического рынка".

Он также добавил, что подписание указа позволит снизить расходы на здравоохранение американских граждан до беспрецедентных уровней и сэкономить "триллионы долларов".