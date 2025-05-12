Акции индийских производителей лекарств просели после заявления Трампа
- Акции индийских фармкомпаний упали после заявления Дональда Трампа о снижении цен на рецептурные препараты, что вызвало опасения относительно будущих доходов на рынке США.
- Трамп анонсировал подписание указа, который снизит цены на лекарства в США на 30-80%, утверждая, что это позволит сэкономить "триллионы долларов".
Акции индийских фармкомпаний обвалились, после того как Дональд Трамп пообещал существенное снижение цен на рецептурные препараты. По его словам, это поможет сэкономить "триллионы долларов".
Что произошло с акциями индийских производителей лекарств
После этого заявления индекс Nifty 50 вырос на 2,5%, тогда как фармацевтические акции преимущественно снизились, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Трамп откровенно разочарован: WSJ рассказало о настроениях в США на фоне провала 30-дневного перемирия
Sun Pharma потеряла 4,6%, Biocon – почти 3%, Divi's Laboratories и Lupin – по 2%, а Zydus Life и Cipla – по 0,7%. Акции NIPHARM упали на 1,6%.
Снижение вызвано опасениями относительно будущих доходов на рынке США, который обеспечивает около трети индийского экспорта лекарств. В прошлом финансовом году этот экспорт достиг около 9 миллиардов долларов, показав прирост в 16%.
Что за пост написал Трамп
Президент США Дональд Трамп заинтриговал СМИ и общественность анонсом "самого важного поста, что когда-либо публиковал".
По словам Трампа, американские потребители годами платили в 5-10 раз больше за те же самые медикаменты, что и граждане других стран, хотя препараты изготавливают одни и те же компании. Он заявил, что демократы не могли этого сделать много лет.
Поэтому я рад объявить, что завтра утром в Белом доме в 9:00 утра я подпишу один из важнейших указов в истории нашей страны Цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты будут СНИЖЕНЫ почти мгновенно на 30 – 80%,
– заявил Трамп.
При этом он отметил, что цены на лекарства в других странах вырастут, якобы из-за "выравнивания глобального фармацевтического рынка".
Он также добавил, что подписание указа позволит снизить расходы на здравоохранение американских граждан до беспрецедентных уровней и сэкономить "триллионы долларов".