Какие выплаты при рождении ребенка
Выплаты за рождение ребенка в 2025 году остались неизменными по сравнению с предыдущими годами. Размер выплат составляет 41 280 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Дія".
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Помощь при рождении ребенка выплачивается частями:
- 10 320 гривен – сразу после рождения ребенка;
- остальная сумма (30 60 гривен) – до 3 лет – равными частями по 860 гривен в течение 36 месяцев.
Важно! Сумма выплат при рождении ребенка не зависит от того, первый это малыш в семье, второй или третий.
Как получить помощь при рождении ребенка
Выплаты на новорожденного имеет право оформить один из его родителей, опекун или законный представитель.
Для этого понадобятся свидетельство о рождении ребенка, паспорт и идентификационный код заявителя:
- Документы можно подать в местный ЦНАП;
- Обратиться с заявлением о помощи в органы социальной защиты;
- Также есть возможность самостоятельно оформить заявку на портале Дія.
Стоит знать! Заявку на помощь необходимо подать в первые 12 месяцев после рождения ребенка. Выплатят ее на банковский счет, указанный в заявлении.
Кому могут отказать в выплатах
Отказать в выплатах новоиспеченным родителям могут в том случае, если они подадут неполный пакет документов для их оформления. Кроме того, не будут выплачивать помощь:
- лицам, которые были лишены родительских прав;
- родителям, которые отказались от воспитания ребенка;
- получателям, которые используют деньги не по целевому назначению, то есть не на уход за ребенком;
- опекунам в случае прекращения опеки.
Следует знать! Помощь также прекращают выплачивать в случае смерти новорожденного или получателя выплат.