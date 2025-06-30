Какие выплаты при рождении ребенка

Выплаты за рождение ребенка в 2025 году остались неизменными по сравнению с предыдущими годами. Размер выплат составляет 41 280 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Дія".

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Помощь при рождении ребенка выплачивается частями:

10 320 гривен – сразу после рождения ребенка;

остальная сумма (30 60 гривен) – до 3 лет – равными частями по 860 гривен в течение 36 месяцев.

Важно! Сумма выплат при рождении ребенка не зависит от того, первый это малыш в семье, второй или третий.

Как получить помощь при рождении ребенка

Выплаты на новорожденного имеет право оформить один из его родителей, опекун или законный представитель.

Для этого понадобятся свидетельство о рождении ребенка, паспорт и идентификационный код заявителя:

Документы можно подать в местный ЦНАП;

Обратиться с заявлением о помощи в органы социальной защиты;

Также есть возможность самостоятельно оформить заявку на портале Дія.

Стоит знать! Заявку на помощь необходимо подать в первые 12 месяцев после рождения ребенка. Выплатят ее на банковский счет, указанный в заявлении.

Кому могут отказать в выплатах

Отказать в выплатах новоиспеченным родителям могут в том случае, если они подадут неполный пакет документов для их оформления. Кроме того, не будут выплачивать помощь:

лицам, которые были лишены родительских прав;

родителям, которые отказались от воспитания ребенка;

получателям, которые используют деньги не по целевому назначению, то есть не на уход за ребенком;

опекунам в случае прекращения опеки.

Следует знать! Помощь также прекращают выплачивать в случае смерти новорожденного или получателя выплат.