Торговля сельскохозяйственной продукцией ЕС

По сравнению с 2023 годом, экспорт и импорт выросли на 2,8% и 6,7% соответственно, передает 24 Канал со ссылкой на Eurostat.

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В частности, в период с 2014 по 2024 год торговля сельскохозяйственной продукцией в Европейском Союзе выросла на 59,0%. Экспорт вырос на 58,0%, а импорт – на 60,2%.

Это эквивалентно среднегодовому росту на 4,7% для экспорта и 4,8% для импорта,

– объяснили в Eurostat.

Главным торговым партнером ЕС по экспорту сельхозпродукции в 2024 году была Великобритания с долей 23,0% (54,0 миллиарда долларов). Далее список имеет следующий вид:

Соединенные Штаты (12,8% или 30,1 миллиарда евро);

Швейцария (5,4%; или 12,6 миллиарда евро);

Китай (5,3% 12,3 или 12 3 миллиарда евро).

Важно! Основными странами-поставщиками импорта в ЕС были Бразилия (8,8% или 17,1 миллиарда евро), Великобритания (8,5% или 16,6 миллиарда евро), Украина (6,7% или 13,1 миллиарда евро) и США (6,1% или 12,0 миллиарда евро).