Спотовые биржевые фонды Ethereum в США установили новый рекорд. Впервые с момента запуска в июле 2024 года они привлекли более миллиарда инвестиций за день.

Сколько привлекли Ethereum-ETF?

В понедельник девять фондов ETF на базе Ethereum вместе зафиксировали приток инвестиций в размере 1,02 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Block.

Смотрите также Нобелевский лауреат громко раскритиковал криптовалюты, выделив главные недостатки

Лидером по инвестициям стал фонд BlackRock ETHA, который получил чистых поступлений на сумму 639,8 миллиона долларов.

Фонд Fidelity FETH увеличился на 277 миллиона, что стало самым большим притоком средств для него за день.

Меньше привлек фонд Mini Ether Trust от Grayscale – 66,57 миллиона долларов.

А фонд ETHE зафиксировал приток в размере 13 миллионов долларов.

Также поступления получили фонды Franklin Templeton, Bitwise, VanEck, 21Shares.

Инвесторы все больше признают ценность Ethereum как средства сохранения стоимости и фундаментального уровня для децентрализованных финансов и инноваций Web3. Этот спрос отражает растущее доверие институтов к долгосрочному потенциалу ETH,

– пояснил директор LVRG Research отметил Ник Рак.

Важно! Как отмечает издание, сам Ethereum также существенно вырос в цене. Стоимость криптовалюты подскочила на 45% за последний месяц.

Как растут Ethereum-ETF?

Рекорд, установленный в понедельник, подтверждает длительную тенденцию к приросту ETF-Ethereum.

С мая чистые поступления Ethereum-ETF достигли более 8 миллиардов долларов.

Вместе с новыми рекордными поступлениями общая сумма инвестиций составила 10,83 миллиарда долларов.

Приток капитала объясняется благоприятными регуляторными условиями и рекордными инвестициями компаний с Ethereum-копилками, которые имеют на своем балансе совокупно почти 3,5 миллиона ETH,

– рассказал директор Kronos Research Винсент Лю.

Между тем спотовые ETF на биткоин в понедельник получили гораздо меньше поступлений – только 178,15 миллиона долларов.

Стоит знать! Популярность Ethereum подтверждает даже статистика Google. По данным компании, в августе поисковые запросы по этой криптовалюте достигли максимума за последние три года.