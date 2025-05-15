Европа рискует превратиться в свалку дешевых товаров

Это все происходит на фоне нестабильной тарифной конфронтации между Вашингтоном и Пекином, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Европейские чиновники усиливают контроль, чтобы предотвратить наплыв китайских товаров. А дни уже свидетельствуют о том, что профицит Китая с ЕС достиг рекордных 90 миллиардов долларов в первые четыре месяца этого года.

Сейчас большинство китайских товаров проходят через Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию, однако объемы китайского экспорта в Европу вызывают тревогу. Кроме того, этот наплыв может ускориться.

Европейские и неамериканские рынки увидят увеличение китайских поставок. Китай захочет сохранить свою долю на мировом рынке на высоком уровне, поэтому попытается увеличить долю на других рынках,

– сказал Максим Дарме, старший экономист Allianz Trade.

В Bloomberg напомнили, что рынки приветствовали 90-дневное перемирие между США и Китаем. Однако экономисты отмечают, что оно все еще оставляет высокие барьеры между двумя крупнейшими экономиками мира.

Заметьте! И даже с уменьшением тарифов на этой неделе, пошлины США на большинство китайских товаров все еще на 30 процентных пунктов выше, чем в январе.

Экспорт Китая может снизить конкурентоспособность ЕС

Колебания валют также усложняют ситуацию для Европы. В прошлом месяце юань упал до самого низкого уровня за более чем десятилетие по отношению к евро. И это сделало китайский экспорт дешевле и привлекательнее для европейских покупателей.

К тому же существуют опасения, что растущий торговый дисбаланс с Китаем может снизить конкурентоспособность Европы, потому что китайские компании быстро поднимаются по цепочкам добавленной стоимости и бросают вызов лидерам рынка как дома, так и за рубежом.

Важно! Китайский экспорт в ЕС в этом году является вторым по величине в истории, согласно данным, опубликованным в пятницу в Пекине, уступая лишь всплеску поставок, вызванном пандемией в 2022 году.

Что сейчас происходит с автомобильным рынком

Автомобильный рынок был одним из основных двигателей изменений, поскольку китайский экспорт электромобилей и традиционных автомобилей быстро растет. В то же время европейский экспорт в Китай и продажи там быстро падают.

Хотя экспорт электромобилей стабилизировался после того, как Брюссель ввел тарифы на них в прошлом году, китайские автопроизводители продают больше автомобилей, чем когда-либо в регионе, увеличивая поставки гибридных и бензиновых моделей,

– отмечает Bloomberg.

По словам Дарме из Allianz, ситуация заставит европейских политиков принимать более активные меры для поддержки отечественной промышленности и введения тарифных и нетарифных барьеров.

Обратите внимание! Таким образом противостояние между Китаем и США на самом деле это будет иметь последствия для остального мира и особенно для Европы, поскольку это заставит крупные страны становиться все более протекционистскими.