ЕС установил рекорд в торговле с Украиной

Это дало положительное сальдо торговли в размере 18,3 миллиарда евро, пишет 24 Канал со ссылкой на данные Евростата.

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В частности, по сравнению с 2023 годом экспорт вырос на 9,4%, а импорт – на 7,0%.

Основными товарами экспорта были:

минеральные топлива (6,8 миллиарда евро);

электрическое оборудование (4,3 миллиарда евро);

машиностроительная продукция (4,2 миллиарда евро).

По сравнению с 2021 годом больше всего вырос экспорт минеральных топлив – на 4,1 миллиарда евро. Причиной является то, что Украина уменьшила импорт этих товаров из России и Беларуси, частично заменив их поставками из ЕС.

Среди основных товарных групп, которые импортировались из Украины в ЕС в 2024 году, были:

сельскохозяйственная продукция, в частности зерновые – на сумму 4,4 миллиарда евро;

жиры и масла животного или растительного происхождения 3,1 миллиарда евро;

семена масличных культур и сопутствующие товары 2,5 миллиарда евро.

Обратите внимание! По сравнению с 2021 годом импорт зерновых вырос на 2,7 миллиарда евро, жиров и масел – на 1,0 миллиарда евро, а семян масличных культур и связанных товаров – на 1,1 миллиарда евро.