Финансовые настроения американцев

Настроения пессимизма охватили все возрастные и социальные группы, независимо от дохода или политических предпочтений, передает 24 Канал со ссылкой на исследование Мичиганского университета.

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Основным фактором беспокойства является возможное возвращение высокой инфляции уже в ближайшие 12 месяцев, подчеркивается в отчете.

Финансовые ожидания американцев / Фото из отчета Мичиганского университета

Кроме того, в последние годы рост цен стал основной причиной беспокойства американцев относительно личного финансового положения.

Высокие цены и финансовые настроения американцев / Фото из отчета Мичиганского университета

Такие настроения могут влиять на потребительское поведение, в частности на уменьшение расходов и инвестиций, что, в свою очередь, может замедлить экономический рост.