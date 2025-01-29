Расследование в отношении Binance: Франция начала проверку криптобиржи

Франция начала расследование в отношении Binance, сосредоточившись на возможных нарушениях криптоплатформы. Это проверка может иметь серьезные последствия для ее деятельности в Европе.

В чем Франция подозревает Binance

Во Франции начато судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по подозрению в отмывании средств, налоговых махинациях и торговле наркотиками, передает 24 канал со ссылкой на Reuters.

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Отдел экономических и финансовых преступлений парижской прокуратуры (JUNALCO) заявил, что расследование включает случаи отмывания денег, связанные с торговлей наркотиками,

– указывается в сообщении.

Расследование охватывает период с 2019 по 2024 годы и исследует преступления, совершенные во Франции и других странах ЕС. В то же время сама компания полностью отрицает все обвинения.

Binance полностью отрицает обвинения и будет решительно бороться с любыми выдвинутыми против нее обвинениями,

– сказал представитель Binance.

По информации прокуратуры, клиенты Binance заявили, что потеряли деньги после инвестирования через платформу из-за ложной или неполной информации. Они также утверждали, что биржа проводила торговлю без соответствующих разрешений.