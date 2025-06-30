Германия качает нефть через "Дружбу", но Россия здесь ни при чем

В мае 2025 года Германия впервые получила нефть из Казахстана по нефтепроводу "Дружба". Его использует Россия, чтобы поставлять нефть в Центральную и Западную Европу.

Сколько нефти экспортировал Казахстан в Германию

Нефть в Германию экспортировала компания "Тенгизшевройл" (ТШО). Объем поставок в мае составил около 100 000 тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Епкогг.

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Всего с января по май Казахстан экспортировал на немецкий нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт 767 000 тонн нефти.

В прошлом году в Германию за тот же период поступило 520 000 тонн казахстанской нефти.

Важно! Казахстан планирует увеличить поставки нефти в Германию в этом году до 2 миллионов тонн с 1,5 миллиона, которые страна экспортировала в 2024 году.

Как Казахстан наращивает экспорт нефти

Главным маршрутом, которым Казахстан экспортирует нефть, является Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Впрочем другие направления отгрузки черного золота стремительно расширяются, поскольку растет производство на огромном месторождении Тенгиз.

До мая Казахстан экспортировал сырье по трубопроводу "Дружба" только с месторождений Кашаган и Карачаганак.

Как сообщает "Казмунайгаз", общие поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в мае достигли 230 000 тонн, в июне ожидают объемы до 160 000 тонн.

Всего за 5 месяцев 2025 года объемы экспорта Казахстана составили 32,602 миллиона тонн нефти – это на 10% больше чем в прошлом году за тот же период.

Стоит знать! Основным акционером "Тенгизшевройл" является американская компания Chevron (50%). К тому же доли в проекте имеют Exxon Mobil (25%), "Казмунайгаз" (20%) и российский "Лукойл" (5%).