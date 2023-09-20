Не только для ВПЛ: украинцам будут раздавать новую гуманитарную помощь
Источник:zayava
Еще один благотворительный фонд будет оказывать гуманитарную помощь украинцам. На него смогут претендовать не только переселенцы.
Украинцы могут получить гуманитарную помощь
Помощь будут оказывать благотворительный фонд "Украина это ты" вместе с фондами "Граждане", "Женское ветеранское движение", "Го девушки" и т.д.
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На гуманитарку могут рассчитывать:
- люди, оказавшиеся в затруднительном положении из-за войны;
- территориальные общины;
- неприбыльные организации;
- юридические лица, пострадавшие от войны.
Чтобы ее получить нужно перейти по этой ссылке и заполнить короткую онлайн форму. Также нужно выбрать одну из категорий:
- гуманитарная помощь для переселенцев (ВПЛ);
- помощь детям с ограниченными возможностями и детям, потерявшим родителей;
- помощь военным.
Для ВПЛ построят жилье
Уже начато строительство первых 14 домов по инициативе Фонда Елены Зеленской "Адрес детства".
Дома для приемных семей – это значительная поддержка для тех, кто берет на себя ответственность и принимает в семью детей. Мы хотим, чтобы помощь таким семьям не была формальной. И само строительство таких домов является одним из ключевых направлений работы для нашей команды тоже.
Там будет установлено подземное модульное бетонное укрытие с металлической взрывостойкой дверью. Площадь каждого дома 285,5 квадратных метров. Помещения будут иметь следующие особенности:
- инклюзивность;
- энергоэффективность;
- меблированность;
- обустроенность бытовой техникой.