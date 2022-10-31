В пятницу, 28 октября, премьер Украины Денис Шмигаль рассказал, что Украина уже накопила более 14 миллиардов газа в хранилищах. По єтому Экономика 24 решила выяснить, хватит ли такого объема газа для прохождения зимы в условиях войны.

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Существенное уменьшение потребления

В этом году мы имеем на 28% меньше запасов газа в хранилищах, чем в прошлом. Но и использование этой зимой значительно сократится из-за оккупации части территорий и прекращения работы предприятий. По словам аналитика Юрия Щедрина, в текущем году дефицита газа не будет.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Такого низкого уровня запасов газа, как в этом году еще не было. Но уровень потребления газа в этом году снизится на 40%. Следовательно, газа, накопленного в газохранилищах, должно хватить.

Он добавил, что в случае аномально холодной зимы голубое топливо можно будет купить. Более того, у государства есть для этого возможности.

Фактор войны

Поскольку в этом году Украина будет зимовать в более опасных условиях, не исключающих атаки на критическую инфраструктуру, резервные запасы газа будут увеличиваться. Шмигаль подчеркнул, что Украина будет увеличивать запасы газа в хранилищах.

Напомним! "Нефтегаз Трейдинг" будет закупать газ в рамках бюджетной программы. Она предусматривает выделение средств в размере 12,7 миллиарда гривен на закупку газа этой зимой.

Трудно предположить, решится ли Россия атаковать газовую инфраструктуру и какие именно повреждения может нанести. Но в таком случае агрессор навредит и себе, ведь по Украине проходит транзит российского газа. Нанести точечные удары по инфраструктуре очень сложно и вряд ли удастся,

– добавил Юрий Щедрин.

Тарифы на отопление

Согласно закону о заморозке тарифов, во время войны и в течение 6 месяцев после нее правительство не будет увеличивать цены на коммунальные услуги. Но по сравнению с прошлой зимой цены на газ уже выросли на 16%, посчитали в Госстате. Если в декабре 2021 года кубометр газа "Нафтогаз" продавал за 6,33 гривны, то в этом году - уже по цене 7,96 гривны за куб.

Если зимой жители будут отапливать дом 200 кубами газа, то:

в декабре 2022-го платежка за газ составит 1592 гривны;

в то время как в декабре 2021-го она была всего 1 266 гривны.

Напомним, ранее мы писали, что запасы газа в Европе добились рекордных показателей. Это спровоцировало значительное снижение цен на топливо.