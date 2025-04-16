Индия активно развивает рынок оружия

Теперь он надеется добавить в "корзину покупок" иностранных правительств ракеты, вертолеты и военные корабли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Индия, которая после Украины является крупнейшим импортером оружия в мире, расширяет возможности государственного Экспортно-Импортного банка (EXIM). Таким образом он сможет предоставлять долгосрочные кредиты с низкими процентами, в частности клиентам с высокими политическими или кредитными рисками, которые ограничивают их доступ к традиционному финансированию.

Что еще планирует Индия? Также Нью-Дели планирует значительно увеличить количество военных атташе в своих зарубежных представительствах. В рамках новой программы правительство самостоятельно будет вести переговоры по некоторым контрактам на поставку вооружений. Кроме того, Индия нацеливается на правительства, которые долгое время полагались на российское вооружение.

Эти планы свидетельствуют о беспрецедентных усилиях правительства принять непосредственное участие в привлечении и финансировании иностранных покупателей на фоне активного перевооружения мира и изменения геополитических связей.

Ранее индийские чиновники больше сосредотачивались на закупке истребителей российского производства и американских гаубиц для противостояния Китаю и Пакистану – двум ядерным соседям Индии. Хотя страна давно имеет сектор по производству стрелкового оружия, только недавно частные компании начали выпускать высокотехнологичные боеприпасы и оборудование.

Индия уверенно движется к цели увеличения объемов оборонного экспорта,

– написал министр обороны Раджнатх Сингх в X этого месяца.

Что повлияло на ситуацию в Индии

По словам индийского чиновника, ответственного за развитие экспорта вооружения, поворотным моментом стало вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Запасы вооружения западных стран были направлены в Киев, а российские заводы сосредоточились почти исключительно на обеспечении собственной армии.

Это заставило многие страны, которые традиционно полагались на США или Россию – двух крупнейших экспортеров оружия в мире – искать альтернативы. А поскольку Индия имеет опыт закупок и освоения технологий вооружения как с Запада, так и из России, она начала получать больше запросов.

Обратите внимание! В 2023–2024 финансовом году Индия произвела вооружения на сумму 14,8 миллиарда долларов США – на 62% больше, чем в 2020 году.