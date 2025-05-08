Советник Трампа запускает биткоин-инвестиционную компанию
Соглашение, над которым работали с января, состоит из 200 миллионов долларов акционерного финансирования и 100 миллионов долларов в виде конвертируемого долга, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.
Читайте также В США впервые на уровне штата разрешили включать биткойн в валютные резервы
Компания Бейли называется Nakamoto. Она сосредоточится на приобретении и хранении биткойнов и должна объединиться с уже имеющейся компанией, котирующейся на Nasdaq.
Обратите внимание! Ожидается, что о сделке объявят в начале следующей недели. А публичное размещение компании запланировано на лето.