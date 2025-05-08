Советник Трампа запускает биткоин-инвестиционную компанию с капиталом 300 миллионов долларов

Дэвид Бейли, генеральный директор медиагруппы BTC Inc. и ключевой крипторадник президента Дональда Трампа, привлек 300 миллионов долларов для запуска публичной инвестиционной компании. Она специализируется на биткойне.

Советник Трампа запускает биткоин-инвестиционную компанию

Соглашение, над которым работали с января, состоит из 200 миллионов долларов акционерного финансирования и 100 миллионов долларов в виде конвертируемого долга, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Компания Бейли называется Nakamoto. Она сосредоточится на приобретении и хранении биткойнов и должна объединиться с уже имеющейся компанией, котирующейся на Nasdaq.

Обратите внимание! Ожидается, что о сделке объявят в начале следующей недели. А публичное размещение компании запланировано на лето.

Что известно о Nakamoto?

Nakamoto планирует покупать компании по всему миру, в частности в Бразилии, Таиланде и Южной Африке, и инвестировать в них свои биткойны. Предприятие поддерживают известные инвесторы, а его совещательный совет включает влиятельных лиц.

