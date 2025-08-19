Какой стейблкоин выпустит Япония?

Новый японский стейблкоин будет называться JPYC. Его стоимость обеспечат с помощью высоколиквидных активов, таких как депозиты и государственные облигации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nikkei Asia.

Купить стейблкойн JPYC смогут как физические лица, так и корпорации, и инвесторы.

После оплаты покупки криптовалюты, монеты поступят на их электронные кошельки.

Цель этого проекта заключается в том, чтобы выпустить стейблкойны на 1 триллион иен (примерно 6,81 миллиарда долларов) в течение трех лет.

К проекту уже проявили интерес хедж-фонды, инвестирующие в криптовалюты, и офисы по управлению активами богатых клиентов,

– отмечает издание.

Важно! Работают стейблкоины на технологии блокчейн. Они привязаны к одной из фиатных валют, доллара или евро. Сейчас рынок стейблкоинов в основном долларовый.

Как будут использовать новый стейблкойн?

Япония приняла изменения в законодательство, которые позволяют отделить стейблкоины от других криптовалют и выпускать их с помощью банков, операторов денежных переводов и трастовых компаний.

Выпуском новых цифровых денег будет заниматься финтех-компания JPYC из Токио. Она должна зарегистрироваться как оператор денежных переводов в течение месяца.

Продавать криптовалюту начнут сразу после завершения регистрации компании как оператора переводов.

Стейблкоины JPYC будут использовать для международных переводов, например, студентам за границу, для корпоративных платежей, сервисов управления активами на блокчейне и тому подобное.