Япония бросает вызов доллару: первый стейблкойн в национальной валюте уже на старте
- Япония планирует выпустить первый стейблкоин JPYC, привязанный к иене, с целью выпустить 1 триллион иен в течение трех лет.
- Новая криптовалюта может использоваться для международных переводов, корпоративных платежей и управления активами на блокчейне, а выпускать его будет финтех-компания JPYC из Токио.
Агенство финансовых услуг Японии собирается дать "зеленый свет" первому стейблкоину в стране, который будет привязан к иене. Криптовалюту планируют выпустить уже этой осенью.
Какой стейблкоин выпустит Япония?
Новый японский стейблкоин будет называться JPYC. Его стоимость обеспечат с помощью высоколиквидных активов, таких как депозиты и государственные облигации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nikkei Asia.
- Купить стейблкойн JPYC смогут как физические лица, так и корпорации, и инвесторы.
- После оплаты покупки криптовалюты, монеты поступят на их электронные кошельки.
Цель этого проекта заключается в том, чтобы выпустить стейблкойны на 1 триллион иен (примерно 6,81 миллиарда долларов) в течение трех лет.
К проекту уже проявили интерес хедж-фонды, инвестирующие в криптовалюты, и офисы по управлению активами богатых клиентов,
– отмечает издание.
Важно! Работают стейблкоины на технологии блокчейн. Они привязаны к одной из фиатных валют, доллара или евро. Сейчас рынок стейблкоинов в основном долларовый.
Как будут использовать новый стейблкойн?
Япония приняла изменения в законодательство, которые позволяют отделить стейблкоины от других криптовалют и выпускать их с помощью банков, операторов денежных переводов и трастовых компаний.
- Выпуском новых цифровых денег будет заниматься финтех-компания JPYC из Токио. Она должна зарегистрироваться как оператор денежных переводов в течение месяца.
- Продавать криптовалюту начнут сразу после завершения регистрации компании как оператора переводов.
Стейблкоины JPYC будут использовать для международных переводов, например, студентам за границу, для корпоративных платежей, сервисов управления активами на блокчейне и тому подобное.
Что известно о стейблкоине?
Стейблкоин – это разновидность криптовалюты, которая стремится сохранять стабильную стоимость в соотношении 1:1 к фиатной валюте или к другим активам, например, золота. Эту стабильность достигают через обеспечение монет резервными активами (депозитами, гособлигациями и т.д.). В результате стейблкоин сочетает скорость и эффективность блокчейна с надежностью традиционных денег.