Санкции обвалили экспорт алмазов из России до минимума

В 2024 году из России экспортировали минимальный объем драгоценных камней более чем за 10 лет доступной статистики. Причина – санкции, под которые попал крупнейший в России и мире экспортер алмазов.

Какова ситуация с экспортом алмазов в России

Санкции ударили по поставкам российских алмазов на мировой рынок, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

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За год экспорт сократился в натуральном выражении на 6,27% – до 30,37 миллионов карат. Показатель оказался ниже даже уровня 2015 года, когда против России ввели первые санкции – в том году на экспорт было отправлено 30,8 миллионов карат. При этом в 2021 году поставки на внешние рынки достигали 48,6 миллионов карат.

В денежном измерении экспорт алмазов также резко сократился: в 2024 году он оказался на 28,6% меньше, чем годом ранее, и составил 2,62 миллиарда долларов. В прошлом году карат из России стоил в среднем 86,36 долларов, в то время как среднемировые цены составляли 105,33 долларов за карат.

В общем глобальный экспорт алмазов в прошлом году снизился в натуральном выражении на 7,21% – до 284,9 миллионов карат и в денежном на 16,8% – до 30 миллиардов долларов. Учитывая это, доля России в мировом экспорте алмазов в натуральном выражении осталась лишь на уровне 11%, а денежном – снизилась с 10% до 9%.

Что известно о крупнейшем производителе алмазов в России

Крупнейший в России и мире экспортер алмазов – госкорпорация "Алроса" – попала под санкции США вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году. в 2024-м страны "Большой семерки" ввели эмбарго на алмазы из России, а затем запретили импорт драгоценных камней российского происхождения через третьи страны.

В результате по состоянию на конец 2024 года на балансе "Алросы" накопилась нереализованная продукция на 129,9 миллиардов рублей. На этом фоне госкорпорация в прошлом году отчиталась о потере 26% выручки и падении чистой прибыли в 4,4 раза.

В ноябре 2024 года глава "Алросы" заявил, что компания будет вынуждена приостановить разработку некоторых наименее рентабельных активов, а также сократить часть работников.