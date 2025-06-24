Санкции заставили власти России закупать алмазы за счет госбюджета

Экспорт алмазов из России обвалился до минимума из-за западных санкций. Поэтому правительство России планирует провести закупку алмазов за счет бюджета, чтобы поддержать отечественную госкорпорацию "Алроса".

Сколько из бюджета России потратят на алмазы

Россия начнет продавать алмазы сама себе, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

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В бюджете на 2025-27 годы заложено 154 миллиарда рублей на закупку драгоценных камней для "Гохрана", и половина этой суммы будет выделена на алмазы, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Конкретные параметры камней еще согласовывают, но акцент делают на "уникальных" экземплярах. Планируют, что такие закупки алмазов за счет бюджета позволят компании рассчитывать на вливания в размере примерно 26 миллиардов рублей от государства в этом году.

Эти меры выглядят логично, но они не исправят ситуацию, поскольку компенсируют лишь часть утраченного спроса,

– пишут в издании.

В каком состоянии "Алроса"

С 2022 корпорация находится под западными санкциями:

с начала 2024 года страны G7 ввели эмбарго на ее алмазы;

в марте-2024 также был запрещен импорт алмазов российского происхождения через третьи страны.

Как итог, экспорт алмазов "Алросы" в прошлом году упал до 30,4 миллионов карат – на 38% относительно довоенного уровня. По итогам года компания отчиталась о потере 26% выручки, почти половины EBITDA и падении чистой прибыли в 4,4 раза, до 19,3 миллиардов рублей.

На конец прошлого года на балансе "Алросы" накопились нераспроданные алмазы на 129,9 миллиардов рублей, а за год эти запасы увеличились в 1,5 раза.