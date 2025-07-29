Российское правительство приняло решение запретить экспорт бензина. Эти ограничения будут действовать до 31 августа.

Почему в России запретили экспорт бензина?

Ограничения распространяются на непосредственных производителей нефтепродуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Как пояснило российское правительство, такое решение было принято для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок в период высокого спроса. Также не стоит исключать и фактора сельскохозяйственных полевых работ.

Еще в начале марта российское правительство продлило до 31 августа запрет на экспорт бензина именно для тех, кто не является производителем. То есть, это ограничение не распространялось на компании, которые производили и поставляли нефтепродукты за границу.