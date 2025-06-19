Опережает даже Россию: какой товар Украина активно поставляет в Китай

С сентября по май 2024-2025 маркетинговых годов Украина экспортировала 2,68 миллиона тонн подсолнечного шрота. Это на 29% меньше показателя в аналогичный период сезона 2023-2024 годов.

Украинский экспорт в Китай

Это наименьший объем экспорта с 2011-2012 маркетинговых годов, передает 24 Канал со ссылкой на АПК-Информ.

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Согласно данным, около 49% от общего экспорта украинского шрота пришлось на Евросоюз. Второе место занимает Китай. К нему поступило 35% от экспорта.

Всего в ЕС за 9 месяцев текущего сезона было экспортировано 1,3 миллиона тонн, что на 22% уступает показателю в аналогичный период прошлого сезона

– говорится в тексте.

В общем объеме импорта Евросоюзом украинский продукт удерживает 63% (43% в предыдущем сезоне). Отмечается, что кроме высокой конкуренции с соевым шротом, активно заходит на рынок и аргентинский подсолнечный шрот (его доля выросла до 28% с 20%).

В Китай экспорт украинского подсолнечного шрота сократился на 25%. Он составил 944 тысяч тонн.

На рынке КНР украинский продукт занимает около 60% в общем объеме удерживает около 60% в общем импорте за сентябрь-апрель текущего сезона (71% в сентябре-апреле сезона 2023-2024 годов).

Почти в 5 раз наблюдается увеличение отгрузок в Китай подсолнечного шрота из Казахстана. В частности его доля в импорте КНР составляет около 5%.

Важно! Российский шрот занял до 27% за этот же период в общем импорте против 9% в предыдущем маркетинговом году.