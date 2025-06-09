Тарифы Трампа обвалили экспорт Китая до худшего уровня за 5 лет
- Тарифы США привели к снижению китайского экспорта в США на 34,5% в мае, а импорт из США в Китай также уменьшился более чем на 18%.
- Китай частично компенсировал уменьшение экспорта в США, увеличив поставки в Юго-Восточной Азии, Евросоюза и Африки, но общий рост экспорта не оправдало ожиданий.
Новые тарифы президента Дональда Трампа ударили по торговле между США и Китаем. Даже несмотря на временное перемирие между странами, объемы поставок резко сократились.
Как тарифы США повлияли на экспорт Китая
Экспорт Китая в США в мае упал на 34,5% в годовом исчислении. Это худший показатель с февраля 2020 года, когда торговлю нарушила пандемия COVID-19, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.
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Импорт из США в Китай также уменьшился более чем на 18%. А профицит торговли Китая с Америкой сократился на 41,55% – до 18 миллиардов долларов.
- Общий экспорт Китая в мае 2025 вырос на 4,8%, однако меньше прогнозов экономистов, которые ожидали 5% роста.
- Импорт в Китай в мае уменьшился на 3,4% по сравнению с прошлогодними показателями, хотя аналитики ожидали снижения лишь на 0,9%.
Стоит знать! Импорт в Китай падает в этом году, поскольку ослабевает внутренний спрос в стране.
Как Китай нарастил экспорт в другие страны
Китаю удалось лишь частично компенсировать уменьшение экспорта в США увеличением поставок в другие страны:
- почти на 15% – в страны Юго-Восточной Азии;
- на 12% – в страны Евросоюза;
- более чем на 33% – в Африку.
Однако темпы роста китайского экспорта замедлились по сравнению с апрелем, когда рост составил 8,1%.
- Экспорт редкоземельных элементов из Китая упал на 5,7%.
- Поставки смартфонов и бытовой техники уменьшились примерно на 10% и 6% соответственно.
По словам аналитиков, рост китайского экспорта в мае не оправдал ожиданий, главным образом из-за резкого сокращения поставок в США.
Стоит знать! Ожидается, что последствия торгового перемирия между Пекином и Вашингтоном в полной мере проявятся лишь в июньской статистике.