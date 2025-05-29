Куда Россия продает свою металлургическую продукцию

После введения западных санкций в 2022 году Россия постепенно переориентировала свой металлургический экспорт из Европы и США в страны Ближнего Востока, Азии и Северной Африки, сообщает 24 Канал со ссылкой на GMK Center.

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По данным издания, в первый год введения масштабных санкций Россия направила поставки стальных полуфабрикатов в Китай – их экспорт в 2022 году вырос в 3 раза. Однако по итогам 2024 года экспорт черных металлов из России сократились вдвое. Впрочем стабильными остаются поставки железной руды на китайский рынок – до 9,7 миллиона тонн (на 2023 год).

Еще одним рынком сбыта для российской металлопродукции стала Турция. Экспорт полуфабрикатов и чугуна в 2022 году вырос в 2,1 и 1,7 раза соответственно. В 2024 году из-за наплыва дешевой китайской стали поставки российских полуфабрикатов в Турцию упали на 20%. Однако Турция стабильно закупает чугун у России.

Важно! Страны Ближнего Востока и Африки не смогли стать для России важными потребителями стали. Однако она увеличила в несколько раз поставки стальных полуфабрикатов.

Почему санкции не имели ожидаемого влияния на экспорт России

Несмотря на санкции, российский экспорт стали и полуфабрикатов остается значительным из-за большого спроса в странах, которые не вводили ограничения. Сыграло свою роль и отсутствие полного запрета на поставки российской металлургической продукции в Европу.

Евросоюз продолжает покупать российские полуфабрикаты и чугун, хотя для них и действует режим квот. В прошлом году квота на экспорт российского чугуна в ЕС в 1,14 миллиона тонн была полностью использована еще до сентября.

В январе-феврале 2025 года Евросоюз вообще резко нарастил импорт российского металлургического сырья.

Импорт чугуна вырос в 8,7 раза в годовом расчете – до 678,4 тысячи тонн за два месяца. Больше всего чугуна у России в этом году закупили Италия, Латвия и Бельгия.

Объемы импорта полуфабрикатов из России увеличились вообще на 16,2% в годовом исчислении – до 551,4 тысячи тонн. Основными потребителями полуфабрикатов в январе-феврале были Италия, Бельгия и Дания.

Стоит знать! Дополнительно российский экспорт стимулировал демпинг цен на стальную продукцию, что сделало ее еще более привлекательной для покупателей.