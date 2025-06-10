Экспорт падает: Украина может потерять миллиард гривен до конца года

Мировые цены на металлургическую продукцию снизились, из-за чего экспортная выручка украинских металлургов значительно сократилась в январе-апреле 2025 года. До конца года потери могут вырасти в несколько раз.

Почему падают экспортные доходы от железной руды

Больше всего от падения мировых цен пострадал железорудный экспорт Украины. В январе-апреле он сократился на 10,2%, до 11,5 миллиона тонн, и на 20,9% – до 82 892,99 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на GMK Center.

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Также на падение выручки повлияли и внутренние факторы:

В сентябре 2024 года остановился Ингулецкий ГОК группы "Метинвест" из-за высоких тарифов на электроэнергию.

Весной 2025 года сократила производство компания Ferrexpo из-за невозврата НДС за поставленную на экспорт железорудную продукцию.

Это одна из причин уменьшения показателя в натуральном выражении, плюс неблагоприятная ценовая конъюнктура. Она делает невыгодной продажу на внешнем рынке для ряда украинских ГОКов,

– отмечают аналитики.

Стоит знать! По словам экспертов, производственные затраты металлургических предприятий растут из-за высоких цен государственных монополий, а цены на отпускную продукцию падают. Поэтому компаниям приходится сокращать отгрузки, чтобы не увеличивать убытки.

Почему сокращается выручка от экспорта проката

Экспорт длинномерного проката тоже ухудшается, поскольку основной поток направлен на Евросоюз. А европейские котировки проката падают из-за кризиса в жилищном строительстве.

Падение продаж украинского длинномерного проката до конца года может составить 15% в денежном измерении.

Экспортная выручка в сфере плоского проката может снизиться на 10-12% в годовом измерении.

Продажи заготовок и слябов, вероятно, упадут на 25-30%.

На 25-30% также могут просесть доходы от экспорта труб и чугуна.

При таком сценарии, который можно назвать базовым, общие потери экспортных доходов ГМК Украины в 2025 году могут превысить 1 миллиард долларов,

– прогнозируют в GMK Center.

Важно! Общие итоги за 4 месяца 2025 года подтверждают предыдущий прогноз об ухудшении ценовой ситуации на мировых рынках и уменьшении экспорта металлургии в этом году.