Минус 8% за месяц: экспорт российских нефтепродуктов обвалился: экспорт российских нефтепродуктов

Экспорт российских нефтепродуктов резко сократился в начале лета. В июне объемы продаж упали до самого низкого уровня за последние 8 месяцев.

Как сократился российский экспорт

В первые 20 дней июня, по данным аналитической компании Vortexa Ltd, морской экспорт России составил 2 миллиона баррелей в сутки. Это самый низкий уровень поставок с октября 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Экспорт российских нефтепродуктов в июне сократился на 8% по сравнению как с маем, так и с июнем прошлого года. Больше всего в июне упали поставки из балтийских портов – на 15%.

Поставки сырой нефти обвалились из-за техобслуживания в ключевом тихоокеанском порту.

Также экспорт нефтепродуктов сократился на фоне затяжных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, поставляющих из балтийских портов.

Следует знать! В этом месяце темпы переработки нефти выросли, поскольку НПЗ завершают сезонные ремонты. Однако объемы для экспорта ограничены из-за того, что российское правительство приказало увеличить внутренние запасы топлива на фоне растущего спроса в сельском хозяйстве и летних перевозках.

Какими были поставки нефтепродуктов в июне

Главным фактором падения экспорта российских нефтепродуктов в июне 2025 года был мазут.

С 1 по 20 июня поставки мазута сократились на 16% - до 537 000 баррелей в сутки.

Экспорт сырой нефти упал на 15% - до 322 000 баррелей в сутки – самого низкого показателя этого года.

Объемы отгрузки бензина и компонентов для смешивания были менее 200 баррелей в сутки.

Поставки авиационного топлива уменьшились до девятимесячного минимума – 15 000 тысяч баррелей в день

В то же время экспорт дизельного топлива и газойля увеличился на 1% по сравнению с маем – почти до 1 миллиона баррелей в день, в частности в Турцию.

Стоит знать! Вместе с тем экспорт российского сырья для НПЗ вырос на 84% - до 132 000 баррелей в день – это самый высокий уровень с ноября.