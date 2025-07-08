Экспорт российской нефти обвалился до минимума за 5 месяцев

Объемы переработки нефти в России растут быстрее, чем производство. Это постепенно снижает уровень экспорта.

Как обвалился экспорт нефти

Поставки сырой нефти из России упали до самого низкого уровня с февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Нефть отреагировала на тарифы Трампа: как изменились цены

По данным отслеживания танкеров, средний объем морских перевозок сырой нефти составил 3,12 миллиона баррелей в день в течение четырех недель до 6 июля, что на 3% меньше, чем за аналогичный период до 29 июня. По этому показателю потоки упали до самого низкого уровня с периода февраля и уменьшились на 200 000 баррелей в день с марта.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 6 июля 30 танкеров загрузили 22,96 миллиона баррелей российской сырой нефти. Объем вырос с 21 миллиона баррелей на 28 судах на предыдущей неделе.

Потоки сырой нефти за период до 6 июля составляли около 3,12 миллиона баррелей в день в среднем за четыре недели, что на 90 000 баррелей в день меньше, чем за период до 29 июня.

Цены на российскую нефть

Валовая стоимость экспорта Москвы выросла примерно на 100 миллионов долларов, или на 8%, до 1,36 миллиарда долларов за неделю до 6 июля. Увеличение потоков было частично компенсировано более низкими средними ценами. Средние недельные экспортные цены на российскую сырую нефть снижались вторую неделю.

Цена на нефть марки Urals из Балтийского и Черного морей в течение недели упала примерно на 1,30 доллара за баррель до средней цены 57,25 доллара за баррель, тогда как цена на ключевую тихоокеанскую нефть марки ESPO снизилась на 1 доллар до средней цены 62,80 доллара за баррель. Цены на поставки в Индии снизились на 1,20 доллара до 67,32 доллара за баррель, согласно данным Argus Media.

Даже с учетом этого показателя, стоимость экспорта упала на 1% за период до 6 июля до среднего показателя около 1,34 миллиарда долларов в неделю, причем снижение потоков более чем компенсировало незначительный рост цен.