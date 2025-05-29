Как уменьшились доходы России от экспорта нефти

Общая стоимость экспорта российской нефти за четыре недели до 25 мая упала до самого низкого уровня за два года. Россия стремительно теряет доходы на фоне нового падения цен на нефть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По подсчетам издания, Россия поставляла за четыре недели до 25 мая в среднем 3,39 миллиона баррелей в сутки. Это лишь на 10 тысяч баррелей меньше, чем за аналогичный предыдущий период. Однако общая стоимость этих поставок нефти стала самой низкой с апреля 2023 года.

В общем стоимость экспорта нефти из России постоянно снижается уже в течение 13 месяцев.

Цена на российскую нефть упала на 28% с апреля 2024 года.

Объем поставок нефти сократился примерно на 8% за тот же период.

Непонятно, сыграли ли санкции существенную роль в этих тенденциях. Тем не менее, страны G7 рассматривают возможность снижения ценового потолка, выше которого российская нефть не может транспортироваться с привлечением западных судлуг, до 50 долларов за баррель с текущего уровня в 60 долларов,

– отмечает Bloomberg.

Важно! Как показывают данные систем отслеживания российских танкеров, санкции Великобритании и ЕС против этих судов почти не дают эффекта, поскольку Индия и Китай принимают "теневой флот" России. Американские санкции эффективнее, однако поставщики все чаще их игнорируют.

Как снизилась стоимость экспорта российской нефти

По данным Bloomberg, общая стоимость экспорта сырой нефти из России за неделю до 25 мая уменьшились на 20 миллионов долларов, что составляет 1%, – до 1,26 миллиарда долларов. Падение объемов поставок лишь частичного смогло компенсировать незначительный рост средних цен за неделю.

Экспортные цены на нефть из Балтики выросли примерно на 0,30 доллара.

Цены на экспорт из Черного моря поднялись на 0,20 доллара.

Цена на главную тихоокеанскую марку ESPO упала на 0,20 доллара.

По средним показателям за четыре недели мая, цена на экспорт российской нефти падает уже седьмую неделю подряд, как Urals, так и ESPO.

Стоит знать! Российскую нефть Urals сейчас экспортируют примерно по 52 долларов за баррель, поэтому нынешний нефтяной потолок почти не влияет на экспорт.