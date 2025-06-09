Возобновление экспорта из Китая в ЕС

Китай готов ускорить проверку и одобрение экспорта редкоземельных элементов в фирмы Европейского Союза, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Также Минторговли Китая заявило, что вынесет вердикт относительно своего торгового расследования импорта бренди из ЕС до 5 июля. Консультации по ценовым обязательствам между Китаем и ЕС по электромобилей китайского производства, экспортируемых в ЕС, также на стадии завершения.

Согласно заявлению Минторговли, эти вопросы обсуждались во вторник в Париже между министром торговли Китая Ван Вэньтао и комиссаром ЕС по вопросам торговли Марошем Шефчовичем.

Эти комментарии знаменуют собой прогресс в вопросах, которые мешали отношениям Китая с ЕС в течение прошлого года, – сообщили в Reuters.

Почему экспорт приостановили

Решение Китая в апреле приостановить экспорт редкоземельных металлов и связанных с ними магнитов перевернуло цепи поставок, что являются ключевыми для автопроизводителей, производителей аэрокосмической продукции, полупроводниковых компаний и военных подрядчиков во всем мире.

Министерство заявило, что Китай придает большое значение беспокойству ЕС и "готов создать зеленый канал для квалифицированных заявок, чтобы ускорить процесс утверждения".

В отдельном заявлении, опубликованном позже, Министерство торговли заявило, что Китай готов и в дальнейшем укреплять коммуникацию и диалог с соответствующими странами по контролю за экспортом редкоземельных элементов, поскольку признает, что спрос со стороны таких секторов, как робототехника и электромобили, вырос.