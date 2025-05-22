Экспорт российской нефти в Китай продолжает уменьшаться
- Экспорт российской нефти и угля в Китай в апреле 2025 года уменьшился на 13% по сравнению с прошлым годом.
- Китайские инвестиции в России сократились с более 1,2 миллиарда до 400 миллиардов долларов в год после начала вторжения в Украину.
Желание России продолжать войну против Украины негативно влияет на ключевые секторы российской экономики. В частности, в апреле 2025 года экспорт российского угля и нефти в Китай обвалился примерно на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экспорт нефти России в Китай снижается
Эта тенденция сохраняется с начала текущего года, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
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За первые 4 месяца года экспорт нефти из России в Китай упал более чем на 14%. И несмотря на заявления российской пропаганды об искренней дружбе и расширении экономического сотрудничества с Китаем, Пекин ведет себя прагматично, пытаясь избежать лишних рисков из-за антироссийских санкций.
Как уже отмечал Центр, после начала полномасштабного вторжения в Украину китайские инвестиции в России сократились с более 1,2 миллиарда до 400 миллиардов долларов в год,
– говорится в сообщении.
Важно! Продолжение войны против Украины постепенно подрывает определяющие для бюджета Москвы отрасли экономики и торговлю даже с "дружественными" государствами.