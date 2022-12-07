Экспорт угля Россией по морю снова достиг максимального уровня

Российский экспорт угля морским транспортом вернулся на высокие исторические уровни согласно аналитическим данным компании Kpler. Эксперт рекордно вырос после того, как ЕС осенью позволил перенаправить объемы в Азию.

Экспорт угля по России морем

Отгрузка в октябре составила около 16,6 миллиона тонн, что вплотную приближается к рекордным показателям июня, который был самым высоким по крайней мере с 2017 года. С этого момента экспорт немного снизился, однако это соответствует обычной сезонной волатильности.

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ЕС запретил импорт российских углей с 10 августа. В сентябре Европейская комиссия опубликовала пересмотренные указания, заявив, что предоставление необходимых для транспортировки за пределы ЕС услуг должно быть разрешено для борьбы с энергетической и продовольственной безопасностью в мире. Речь идет о транспортировке, финансировании и страховании таких грузов.

Россия традиционно входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, хотя эта отрасль составляет лишь незначительную часть российской экономики. Во время действия ограничений ЕС продажи угля по России остановились, отмечает аналитик Kpler Виктор Катона.

Направления отгрузки угля изменились с начала года, причем Турция стала одним из ключевых факторов успеха России, и Китай также внес свой вклад.

– добавляет он.

Экспорт угля из России по морскому пути вырос после ослабления санкций ЕС 21 сентября

Объем экспорта Россией по морскому пути / Инфографика Bloomberg

Продажи угля в Азию выросли

Страны ЕС по-прежнему не могут импортировать российские угли, но европейским компаниям теперь разрешено отправлять товар в третьи страны. Продажи российских углей в Азию резко выросли после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Вполне возможно, что разъяснение ЕС относительно своих угольных санкций уменьшило беспокойство операторов по поводу того, смогут ли они транспортировать российские угли,

– рассказал Филипп Гувейя, аналитик международной судоходной организации Bimco.

Вместе с тем аналитик считает, что основной причиной увеличения российского угольного экспорта является увеличение спроса со стороны чувствительных к ценам рынков.