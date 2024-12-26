Украинский экспорт: какие товары нельзя будет вывозить из страны в 2025 году

Кабмин сохранил нулевые квоты на 2025 год на экспорт отходов и лома драгоценных металлов. Также они сохранились в отношении природного газа украинского происхождения, пищевой соли, золота и серебра.

Экспорт украинских товаров в 2025 году

Также сохранены квоты на экспорт коксующегося угля (марки К) и мазута, передает 24 канал со ссылкой на постановление КМУ № 1481 от 24 декабря 2024 года о перечне товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию.

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Однако если для угля квоты повышены с 0,9 миллиона тонн до 1,3 миллиона тонн, то для мазута снижены с 0,54 миллиона тонн до 0,4 миллиона тонн.

К тому же Кабмин отменил квоты антрацита, каменного угля и полученных из него брикетов. Кроме того, правительством не был введен запрет на экспорт топливной древесины, древесной щепы или стружки, которая действовала в январе-феврале 2023 года.

В частности, в 2025 году сохранено лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника в ряд стран:

Польшу;

Венгрии;

Словакии;

Румынию;

Болгарии.

Также, согласно договоренностям с Евросоюзом о годовых квотах экспорта отдельной агропродукции, определены квоты на экспорт до 5 июня 2025 года в страны ЕС:

сахара - 107,24 тысячи тонн;

мяса кур, уток, гусей - 55,54 тысячи тонн;

индеек - 1,57 тысячи тонн.

Для чего нужно квотирование

Ежегодное лицензирование и квотирование предотвращает возможный дефицит важных товаров на внутреннем рынке,

- заявил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

В качестве примера он привел оккупацию Соледара, ведь после этого на украинском рынке сохраняется дефицит пищевой соли. Поэтому правительство продлило режим лицензирования и квотирования экспорта этой продукции. Когда же внутренний рынок станет профицитным, то ограничения будут отменяться.

Обратите внимание! В то же время как всегда, лицензироваться и квотироваться по импорту будут озоноразрушающие вещества и фторированные парниковые газы, а также оборудование и товары, которые могут их содержать.